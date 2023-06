Ao lado do filho, Fernanda Serrano partilha momento importante e mostra-se orgulhosa

Fernanda Serrano surge na gala TVI com companhia especial

Fernanda Serrano faz partilha especial: "O homem que me fez amar de forma redonda e incondicional"

Fernanda Serrano deixa todos a rir: «Eu sou um trator com pernas...»

Fernanda Serrano, a atriz de 49 anos que deu vida a Natália em «Quero é Viver», fez uma partilha na sua conta de Instagram para marcar um dia muito importante: O dia do Baile de Finalistas do filho, Santiago.

De relembrar que a atriz é mãe de Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana, fruto do casamento terminado da artista com Pedro Miguel Ramos.

Na descrição da foto, a atriz escreveu: "Dia do baile de finalistas do número 1! Orgulhosa do meu Grande Amor! Percurso bonito e feliz! #mae #filho #amordemae" "Estou terrível em todas 🤣 Amo-te mãe ❤️".

A caixa de comentários da atriz encheu-se de elogios, pode-se ler alguns, como:

"Fernanda ,esta lindo o Santiago, parecido com o pai,felicidades beijinhos", "Parabéns ao filhote e a mãe. Muitas felicidades para a nova etapa e sucesso", "Muitos Parabéns e muitas felicidades para teu número 1,que Santiago seja muito feliz junto com família e amigos na sua nova vida,bjnho grande para vocês todos são lindos e Fernanda sei que que sente porque felizmente também já senti essa felicidade,mais uma vez parabéns para Santiago 👏👏👏❤️", "Muitos Parabéns ao Santiago 👏👏 e Mamã guerreira 👏 ambos lindos 😍 muitas felicidades 🙌", entre outros.

Veja a partilha da atriz e aproveite para percorrer a galeria!