Fernanda Serrano recorda amigo Pedro Lima: «Em tantos momentos que me fizeste (...) acordar para a vida e lutar»

No passado dia 20 de junho, fez 3 anos que o ator Pedro Lima faleceu. O ator português morreu no dia 20 de junho de 2020, aos 49 anos. Uma morte que chocou Portugal e que continua a deixar muitas saudades.No passado dia 20 de abril, Pedro Lima faria 52 anos.

Fernanda Serrano, a atriz que deu vida a Natália em «Quero é Viver», partilhou uma sequência de registos fotográficos, na sua conta de Instagram, em memória ao amigo Pedro Lima.

Na descrição, a atriz escreveu:

"Em tantos momentos que me fizeste rir, chorar, agradecer, pensar, reconhecer, reivindicar, amargurar, acordar para a vida e lutar, não desistir, tenho a agradecer ter-te e termos todos os que te gostamos tanto, tido a sorte de ter ter ao nosso lado! Obrigada Pedro… por tudo! #3anos #pedrolima @pedrolimaoficial #amigos".

A caixa de comentários da atriz encheu-se de mensagens bonitas, pode-se ler algumas como:

"Beijinhos meu amor! Ele está bem! Na companhia do Nico e de tantos outros que amamos!", "Sempre connosco ", "Gostava tanto do Pedro Lima. Grande ator. Há que recordar os momentos bonitos e o tanto que nos a todos. ", "Que privilégio bom podermos recordar momentos, quando ouvimos uma música... E lembramos o seu sorriso, o sotaque... Memórias que nos fazem sorrir e ver que Ser com um coração do tamanho do Mundo ", "Grande Perda. ainda custa. a acreditar. um Grande Ator nunca. será. esquecido ", "Saudades grande ator e um grande sr .", entre outros.

De relembrar que o ator tinha quatro filhos em comum com a ceramista Anna Westerlund: Ema, Mia, Max e Clara. De um anterior relacionamento com Patrícia Piloto, Pedro Lima era ainda pai de João Francisco.