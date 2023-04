Através de um vídeo amoroso do filho, Rita Pereira deixa mensagem: «Algo que tem faltado muito na sociedade»

Nos bastidores com Rita Pereira

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», fez questão de celebrar o dia do beijo, 13 de abril, partilhando um vídeo muito querido do filho a mandar um beijinho para a câmara. Lonô, de 4 anos, é fruto da relação da atriz com Guillaume Lalung, empresário francês.

A acompanhar a partilha a atriz aproveitou e deixou uma mensagem aos seus seguidores: "Diz que é dia mundial do beijo. Aqui vai este carregado de empatia, algo que tem faltado muito na sociedade.".

A caixa de comentários da publicação da atriz foi invadida por elogios ao filho da mesma. Podemos ler alguns, como: "Tão fofo", "tão fofinho", "Oh que coisa boa", "tão lindo!" e "Melhor do mundo as nossas crianças", entre outros.

Aproveite e percorra a galeria que preparámos para si e veja a atriz a representar em «Quero é Viver».