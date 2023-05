Que momento ternurento: Rita Pereira é surpreendida pelo filho no «Dia da Mãe»

Rita Pereira partilha fotos inéditas do 4º aniversário do filho

O «Dia da Mãe» de Rita Pereira começou de uma forma muito especial. A atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», é mãe de Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung, empresário francês.

Lonô, de 4 anos, surpreendeu a mãe no «Dia da Mãe», no passado domingo. A atriz gravou o momento e partilhou com os seus seguidores no Instagram. Na partilha, escreveu:

"TALLLAAANNNE!!! Começou assim o meu dia da mãe

Um feliz dia a todas as mães, avós que são mães, tias que são mães, pais que são mães, amigos que são mães, babysitters que são mães, madrinhas que são mães, a todas as pessoas que assumem esse tão importante papel de se ser MÃE ".

Veja como começou o «Dia da Mãe» da atriz! E aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.