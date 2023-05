Rita Pereira faz confissão inesperada: «Estou à espera para vos contar, literalmente, há um ano!»

Do outro lado do mundo, Rita Pereira confessa: "Estamos malucos!"

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», fez um anúncio na sua conta de Instagram que deixa qualquer pessoa curiosa.

No passado dia 10 de maio, a artista confessou que está muito entusiasmada por poder contar uma novidade que tem guardada há mais de um ano. Contudo, revela que pode não parecer que está tão entusiasmada pois está "com gravações e trabalhos até à meia noite e (estou) com uma gripe do pior".

No entanto, pediu aos seguidores que ficassem "atentos às (minhas) redes porque a partir de amanhã vou anunciar algo que estou à espera para vos contar, literalmente, há um ano", e acrescentou "estou super entusiasmada!".

Também ficou curioso? Então, assista ao vídeo da atriz e mantenha-se atento, que em breve será revelada a novidade.

