Rita Pereira faz desabafo: «A única razão menos positiva de vir para praias desertas»

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver» e que integra o elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», partilhou um vídeo nas suas stories de Instagram a explicar a única razão negativa de se ir para uma praia deserta. Também é como a atriz?

Veja o vídeo e descubra tudo. A acompanhar o vídeo a atriz escreveu: "A única razão menos positiva de se vir para praias desertas".

A atriz está no algarve com as amigas e colegas Joana Seixas e Sara Barradas. De relembrar que a atriz é mãe de Lonô, fruto da relação com Guillaume Lalung, empresário francês. O filho do casal tem quatro anos.