Rita Pereira faz reflexão impactante: «Há coisas mais importantes na vida, é esta a minha história!»

Rita Pereira reage a contratação do Sporting: «Vou começar a ver futebol?!»

Está farto de ter manchas no rosto? Rita Pereira explica o que pode fazer

Rita Pereira partilha fotos das primeiras tranças do filho e deixa seguidores encantados

Rita Pereira muda de visual para dar vida a Soraia em “Morangos com Açúcar”

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

Rita Pereira queixa-se publicamente do que se passa em casa!

Rita Pereira emociona-se com surpresa da irmã

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver» e que integra o elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», foi convidada para ser oradora num evento da revista Forbes. A atriz esteve a falar sobre "O poder da influência- Ask the influencer", bem como os comentários negativos da internet.

Ao sair do evento, a atriz contou uma história caricata sobre um momento que viveu antes de ir para o evento. A atriz acaba o vídeo a dizer: «Há coisas mais importantes na vida, é esta a minha história!»

Veja os vídeos da artista na galeria que preparamos para si e saiba qual foi a história de Rita Pereira!