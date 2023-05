Rita Pereira lança novo projeto: «Decidi que de dia 13 de Maio de 2023 não passava»

Do outro lado do mundo, Rita Pereira confessa: "Estamos malucos!"

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», fez uma partilha no passado dia 11 de maio, que deixou os seguidores eufóricos. Na caixa de comentários pode-se ler alguns como:

"Ai meu deus! É agoraaa ", "Curiosa para saber, mas acredito que vai ser algo espetacular ", "Ai que booooom! Dia 13 chega logo", "Vai ser um projecto de sucesso, de certeza. A Rita faz magia em tudo o que toca, abençoada", "Ser diftente muitas vezes é uma preocupação para a sociedade mas ao mesmo tempo ser difrente é ser único é abraçar aquilo que somos é não desistir para além dos julgamentos uns gostam de ti pelo que és e crias outros vão odiar-te pelo mesmo motivo keep on working... @hyndia be you...", "Aiiiii nossa senhora", "Seja o que for, que seja um sucesso", entre muitos outros.

A atriz fez uma revelação bombástica: "É amanhã!!! Amanhã este projecto também será vosso!". Tem algum palpite do que possa ser? A atriz esclarece:

"Era Agosto de 2021 quando dei início a este projecto. Um projecto bonito, que apareceu de uma vontade imensa de ter algo só meu. Algo que ouvia os meus amigos perguntarem-me constantemente “quando é que lanças algo só teu?!”. Algo…algo…algo… mas o quê?!

Queria que fosse diferente, muito pessoal, que as pessoas olhassem e me identificassem. Que não houvesse aos pontapés no meu meio artístico. Mas acima de tudo, que me fizesse feliz quando fosse partilhado convosco.

Entre covid, projectos de ficção, programas de televisão, campanhas, doenças, mercúrios retrógrados, filho para criar, casa para decorar e tudo o que a vida nos traz, decidi que de dia 13 de Maio de 2023 não passava.

E assim será.

Dia 13 sai este projecto carregado de carinho para vocês e para quem o quiser abraçar."

Ficou curioso? Então fique atento, pois em breve vai ser revelado.

Veja a partilha da atriz