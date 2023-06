Uau! Rita Pereira arrasa com visual transparente no Primavera Sound

Rita Pereira, a atriz que integra o novo elenco de «Morangos com Açúcar», esteve presente no Primavera Sound, no Porto. No passado dia 8 de junho, a artista partilhou uma sequência de fotos do visual que levou para o festival. Na descrição podemos ler: "La @rosalia.vt no @primaverasound_porto com a minha @betclicportugal 💃🏽".

Com um visual deslumbrante, ousado e muito irreverente a atriz deixou os seus seguidores de queixo caído e rendidos à sua escolha. Pode-se ler alguns comentários como: "Muito power", "Nunca desilude", "Lindaaaaaa mh rita", "Esta mulher é (dois emojis de fogo)", "Fantástica❤️", e muitos emojis de caras apaixonadas.

O que achou deste look? Encaixa que nem uma luva à atriz, não acha? Aproveite e percorra a galeria que preparamos para si.