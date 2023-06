Em plena praia, Rita Pereira protagoniza momento hilariante. Isto pode acontecer a todos nós!

O texto poderoso de Sara Barradas: "Para nós, nada é garantido, no mundo patriarcal e machista em que vivemos"

Sara Barradas, a atriz que deu vida a Olga em «Quero é Viver», Rita Pereira que deu vida a Maria e Joana Seixas, que deu vida a Irene, também na mesma novela, estiveram juntas no Algarve.

Sara Barradas partilhou um vídeo na sua conta de Instagram com registos de alguns momentos passados na praia com as amigas. O que não passou despercebido foi o momento hilariante quando Rita Pereira está a enterrar o corta-vento.

Na descrição do vídeo pode-se ler: "Este vídeo não tem edição ou estética alguma… é só beleza natural num dos sítios mais bonitos que vi, na melhor companhia!

Thank you sisters ❤️🌞

P.S- Atentem a Rita a enterrar o corta-vento.".

A caixa de comentários encheu-se de elogios, tais como: "Lindo lindo! 💘", "o corta vento vai ficar bem enterrado 🤣🤣", "Cruzei-me com estas meninas.. Na fuzeta a tentar passar despercebidas 😂", "Maravilhosas❤️❤️❤️falta a mana Fernanda...😍😍 beijinhos", "Magnifico 👏👏top".

Veja o vídeo, aqui: