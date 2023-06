Sara Barradas «pede desculpa» por momento caricato

Em lingerie preta, Sara Barradas surpreende: «Para hoje, nada menos do que isto!»

Sara Barradas, a atriz que deu vida a Olga em «Quero é Viver», Rita Pereira que deu vida a Maria e Joana Seixas, que deu vida a Irene, também na mesma novela, partilharam um vídeo no Instagram, juntas, no carro.

De relembrar que as atrizes eram as manas Lobo na novela.

No vídeo Sara Barradas está a falar espanhol com as amigas e não hesita em fazer uma piada sobre a rádio e o carro Honda. Veja o vídeo divertido das amigas e perceba a piada da atriz. A acompanhar o vídeo a atriz escreve: «Peço desculpa pelo péssimo portunhol» e acrescenta «Joana Seixas na hora dos conteúdos».

