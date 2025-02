«Quero o divórcio!» Já há data de estreia para o novo programa da TVI. Descubra todos os detalhes

«Quero o Divórcio» é o novo programa da TVI. Em cada episódio, os telespectadores são convidados a assistir às audiências judiciais onde são resolvidos casos relacionados com conflitos ou decisões no âmbito familiar, com principal foco nos processos de divórcio.

O novo formato estreia já este sábado, dia 15 de fevereiro.

Nas primeiras imagens do programa, é possível ver um casal surge a jogar xadrez, enquanto se ouvem discussões. «Entre marido e mulher, não se mete a colher», ouve-se no vídeo promocional do programa. «Mete-se a juíza», acrescenta.

«Quero o Divórcio!»– Até que a justiça nos separe.

Veja as primeiras imagens: