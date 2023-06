José Condessa faz confissões sobre a série «Rabo de Peixe»

José Condessa e o amor pela representação: «Só me lembro de não querer ser outra coisa»

José Condessa esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, este sábado (17 de junho de 2023), no «Conta-me».

O ator, que dá vida a Eduardo, em «Rabo de Peixe», da Netflix, falou sobre a série: «Está extraordinário. Foi um dos projetos que me mudou enquanto pessoa».

Sobre a personagem, o artista faz confissões e revelações sobre a série do momento: «A minha personagem está sempre a molhar os lábios e isto é um hábito de quem está no mar, por causa do sal que greta. Isto é um pequeno pormenor.»

«Ir para o mar e puxar as redes com o sal e frio, a arder... isso traz-me sensações e respeito por aquelas pessoas», contou.

Feliz com o projeto, José Condessa confessa que os residentes de Rabo de Peixe «adoraram».

