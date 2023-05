Rafael Mota fala sobre a «história de amor» de Carolina e Inácia: «Nunca senti aquilo como jogo»

Rafael d'O Triângulo confessa: «Achei a minha saída injusta»

Rafael Mota foi o segundo concorrente expulso na gala de «O Triângulo» no passado domingo. Esta quinta-feira, 18 de maio, Rafael esteve presente no «Goucha» e recordou a sua participação no programa.

Após confessar que gostaria que fosse Inácia Nunes a vencer O Triângulo, Rafael foi questionado sobre a proximidade da concorrente com Carolina Aranda: «Há uma história de amor que está a surgir entre duas concorrentes. É uma história de amor que é autêntica ou também pode ser jogada?», perguntou Manuel Luís Goucha.

«Eu acho que é autêntica, pelo menos eu nunca senti aquilo como jogo», começou por dizer o ex-concorrente.

«Eu nunca me quis meter muito nessa história porque elas têm a liberdade de fazer o que quiserem e eu respeito muito isso. Eu deixava-as como duas borboletas: livres!», explicou.

Rafael Mota acabou por comentar os últimos acontecimentos entre as duas concorrentes e revelou: «Para nós já era percetível que essa atração existia».