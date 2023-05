Rafael Mota recorda período complicado: «Uma fase de sexo, álcool e rock and roll». Saiba tudo aqui!

Rafael Mota foi o segundo concorrente expulso na gala de «O Triângulo» no passado domingo. Esta quinta-feira, 18 de maio, Rafael esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e assistiu, em direto, ao seu Portal do Tempo.

O ex-concorrente recordou uma história de amor que viveu e não terminou da melhor maneira: «Quando nós não achamos que somos merecedores do amor que nos estão a dar… Eu considerava que era um amor maior que eu porque eu nunca tinha sentido aquilo até então»

«Foi a primeira vez que eu imaginei uma família com alguém (…) Nunca quis que as minhas emoções ficassem dependente de uma outra pessoa. Eu gosto de ser eu a ter o controlo disso, não que alguém tenha esse poder», revelou Rafael.

O ex-concorrente recordou o final dessa relação, que o levou a entrar numa «espiral de loucura»

«Iniciei uma fase de sexo, álcool e rock and roll… Cometi alguns excessos nesse sentido, porque estando nesses momentos não tinha de me preocupar com aquilo que me assombrava. Era uma fuga», confessou.

Rafael Mota recordou ainda o momento em que recorreu a ajuda psicológica: «Os meus amigos e a minha rotina ajudou-me nisso. A psicóloga também porque fomos tentando os dois ir descobrindo o que podem ser esses fantasmas e como lido com eles (…) Cheguei a algumas conclusões interessantes, alguns deles podem ter a ver com a infância», explicou.