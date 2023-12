Receitas rápidas e deliciosas para fazer de segunda a sexta-feira

Este artigo explora opções culinárias práticas, proporcionando refeições saborosas para quem enfrenta uma rotina agitada. Desde pratos leves para noites corridas até tentações indulgentes, descubra como é possível saborear o melhor da culinária, mesmo nos dias mais atarefados. Prepare-se para uma viagem de descoberta gastronómica que simplifica a cozinha sem sacrificar o paladar. Descubra aqui receitas simples e deliciosas para a semana!

Granola caseira com fruta caramelizada assada à moda de Joana Barrios

Na emissão do "Dois às 10", Joana Barrios conquistou o público ao partilhar a sua perícia culinária na criação de um pequeno-almoço irresistível. A receita escolhida foi uma granola caseira com fruta caramelizada assada, uma opção fácil e rápida de confeção. Ao assumir o comando da cozinha do programa, Joana apresentou uma versão especial desta iguaria para Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

Os ingredientes utilizados foram simples: maçãs (ou pêras), óleo de côco, banana, mel, sumo de limão, sal, canela, granola e iogurte grego.

O processo de preparação iniciou-se com o corte fino das maçãs, seguido pelo aquecimento do óleo de côco numa frigideira. Joana adicionou as maçãs, temperou com canela e sal, acrescentou mel e banana, criando uma mistura caramelizada. A granola foi incorporada à receita, finalizada com um toque de sumo de limão.

Esta receita versátil permite a utilização de diferentes frutas, como pêras, sendo especialmente útil para aproveitar frutas prestes a estragar. O prato é servido com iogurte grego, proporcionando uma experiência deliciosa ao paladar.

A sua manhã nunca mais será a mesma. Esta é uma daquelas refeições que o faz desejar levantar-se da cama, proporcionando uma experiência deliciosa. Além disso, contribui para evitar o desperdício de alimentos.

Farfalle com queijo brie à moda de Rúben Pacheco Correia

Ingredientes:

200g de Farfalle

150g de tomates cherry

200g de queijo brie

1 ramo de alecrim

2 dentes de alho laminados

40ml de azeite de oliva

50g de parmesão

Sal e pimenta preta

Preparação:

Numa travessa, disponha os tomates cherry inteiros, já lavados. No centro, coloque o queijo brie, também inteiro. Tempere com sal, pimenta do reino, azeite de oliva e alecrim. Misture e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC, assando por aproximadamente 30 minutos. Cozinhe a massa em água fervente e salgada. Escorra a massa um minuto antes do tempo indicado, reservando uma concha da água de cozimento. Retire a assadeira do forno e, com a ajuda de um garfo, amasse os tomates e o queijo. Misture bem.

3. Adicione a massa ao preparado, juntamente com meia concha da água de cozimento. Mexa bem e finalize com queijo parmesão ralado. Sirva imediatamente. Desfrute desta deliciosa combinação de sabores e texturas preparada pelo talentoso chef açoriano!

Um dos pratos preferidos de Cláudio Ramos: Frango com esparguete

Alexandra Bravo combinou com Cláudio Ramos voltar à cozinha do programa para preparar o seu prato favorito. Eis a receita que deixou o apresentador das manhãs da TVI impressionado:

Ingredientes:

1 frango caseiro em pedaços

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

3 tomates maduros picados

1 copo de vinho branco

1 molhinho de salsa picada

2 colheres de sopa de azeite

1 folha de louro

Sal, pimenta e colorau

500 grs de esparguete

Preparação:

Temperar o frango duas horas antes com dois dentes de alho picados, sal, pimenta preta, colorau, folha de louro, salsa picada e vinho branco.

Escorrer bem o frango e corar os pedaços em azeite quente, reservando.

No mesmo tacho, refogar a cebola e adicionar o alho picado. Refogar um pouco mais e, em seguida, juntar os tomates em cubos. Continuar a refogar.

Adicionar o frango e a marinada. Permitir que o frango coza, adicionando água quente se necessário.

Quando o frango estiver cozido, adicionar água suficiente para cozer o esparguete.

Quando a água estiver a ferver, juntar o esparguete e deixar cozer "al dente".

Na hora de servir, salpicar com a salsa picada.

Um prato delicioso e reconfortante!

Aprenda a Preparar as Deliciosas Pataniscas "Fofinhas" de Bacalhau com Arroz de Tomate, pela Tia Cátia!

Para o arroz:

400g de tomate fresco

2 dentes de alho picados

1 cebola média picada

200g de arroz carolino

Água (aproximadamente 600ml)

Salsa a gosto

Pimenta a gosto

Azeite a gosto

Sal a gosto

Para as pataniscas:

120g de farinha

1 colher de chá de fermento

3 ovos inteiros

300g de bacalhau desfiado

1 cebola pequena picada

1 dente de alho picado

100ml de cerveja

2 colheres de sopa de coentros picados

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Óleo para fritar a gosto

Flor de sal

1 limão

Preparação:

Retire a pele do tomate e corte-o em cubos. Reserve.

Num tacho, aqueça o azeite e adicione a cebola e o alho, deixando alourar. Tempere com sal e pimenta. Adicione o arroz e deixe dourar ligeiramente. Acrescente água fervente (três vezes a medida do arroz para obter uma consistência "malandrinha") e mexa. Cozinhe por 10 minutos até que fique cozido, mas ainda com caldo. Polvilhe com salsa picada.

Numa taça, misture a farinha, o fermento, os ovos batidos, o bacalhau, a cebola, o alho e sal a gosto. Envolva bem.

Adicione 2 colheres de sopa de coentros, verta 100ml de cerveja e tempere com pimenta a gosto. Retire colheradas do polme e frite em óleo bem quente até dourarem.

Sirva as pataniscas com rodelas de limão e arroz de tomate.

Nota para Fritar as Pataniscas:

Se usar uma frigideira com pouco óleo, obterá pataniscas mais finas. Se usar uma panela com óleo em abundância, terá pataniscas mais redondinhas, tipo "sonhos".