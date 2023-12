Jantar de Ano Novo? De doces a salgadas, estas receitas são o que precisa para o reveillon em casa

O Ano Novo é uma época de celebração, renovação e claro, boa comida! Se está a planear fazer o jantar em sua, vamos dar-lhe três receitas (entrada, prato principal e sobremesa) que pode fazer para complementar a sua mesa no dia 31 de Dezembro.

Foi no "Dois às 10" que Iara Rodrigues preparou uma tábua de tapas espanholas que nos deixaram encantados. Para além de nos dizer as melhores tapas, fez questão de demonstrar como preparar a tábua perfeita para a passagem de ano.

Após as entradas, é essencial o prato principal! Optámos por lhe dar uma receita especial e única, cuja confeção é relativamente simples.

Lombo de Porco com Ervas e Mel (Para quatro pessoas)

Ingredientes:

1 lombo de porco (aproximadamente 2 kg)

Sal e pimenta a gosto

4 colheres de sopa de mel

3 colheres de sopa de mostarda Dijon

4 dentes de alho picados

1 colher de sopa de alecrim fresco picado

1 colher de sopa de tomilho fresco picado

1/4 de chávena de azeite de oliva

1/2 chávena de vinho branco seco

1 chávena de caldo de galinha

Instruções:

Preparação do Lombo: Pré-aqueça o forno a 180°C.

Tempere o lombo de porco com sal e pimenta, esfregando bem por toda a superfície. Mistura de Ervas e Mel: Numa tigela pequena, misture o mel, a mostarda Dijon, o alho picado, o alecrim, o tomilho e o azeite. Marinada: Espalhe a mistura de ervas e mel sobre o lombo de porco, garantindo que fica bem revestido. Deixe marinar por 30 minutos. Assando o Lombo: Coloque o lombo num recipiente grande e regue com o vinho branco e o caldo de galinha.

Asse no forno pre-aquecido por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que a temperatura interna alcance 70°C. Enquanto está a cozer, vá regando o lombo com o caldo previamente preparado. Descanso e Servir: Retire o lombo do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de o fatiar.

Sirva as fatias de lombo regadas com o molho.

Este lombo de porco assado combina a suculência da carne de porco com o toque doce do mel e o aroma das ervas frescas. É uma escolha elegante e deliciosa para o seu prato principal de Ano Novo. Aproveite a refeição e celebre a chegada do novo ano com muito estilo!

Para terminar com chave de ouro, deixamos uma receita única de uma sobremesa ótima, Cheesecake no forno com Caramelo Salgado. Ora veja todos os passos para fazer esta receita.

Cheesecake no forno com caramelo salgado

3 ovos

250g de queijo creme

150 gr de açúcar

2 colheres de farinha

1 lima

200ml de caramelo salgado

150 gr bolacha maria

50 gr de manteiga

Modo de preparação:

Comece por triturar a bolacha maria e junte a manteiga, de seguida forre uma forma com papel vegetal e coloque este preparado no fundo.

Numa taça coloque o açúcar os ovos e o queijo, envolva tudo ate ficar bem homogéneo, adicione umas raspas de lima e leve ao forno a cozer uns 25 minutos a 170gaus por fim deixe arrefecer e coloque por cima o Caramelo Salgado a gosto.

O que achou destas sugestões?

Esperamos ter ajudado na escolha das receitas para esta passagem de ano!