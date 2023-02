Sem folga no orçamento? Saiba como reduzir os encargos mensais

Reduzir os encargos mensais é essencial quando o seu orçamento familiar está mais apertado. Com o aumento da inflação e a subida dos juros, são muitas as famílias que enfrentam dificuldades no cumprimento das suas obrigações. De forma a equilibrar as suas finanças, saiba como reduzir os seus encargos este ano.

Tem um crédito habitação? Saiba que pode renegociar as suas condições

Se tem um crédito habitação indexado a uma taxa variável (Euribor), a sua prestação da casa deve ter subido em 2022 ou irá aumentar brevemente.

Sabendo que este aumento afeta inúmeras famílias, o Governo aprovou medidas que obrigam os bancos a renegociar os contratos de crédito habitação, com um capital em divida inferior a 300 mil euros e com uma taxa variável, se a taxa de esforço atual dos clientes ultrapassar os 36% ou tiver registado um agravamento significativo por via da subida dos juros.

Na prática, os clientes vão poder renegociar o prazo do contrato, a redução da sua taxa de juro durante um determinado período, ter acesso a um novo crédito ou consolidar os seus créditos.

Além disso, até ao dia 31 de dezembro 2023, fica isento do pagamento da comissão de reembolso antecipado de 0,5%, caso pretenda amortizar parte ou a totalidade do seu crédito habitação.

Não está satisfeito com as condições do seu crédito habitação? Pondere transferi-lo para outro banco

Caso pretenda reduzir os encargos com o seu crédito habitação, peça propostas junto de outros bancos para ver se a transferência de crédito compensa.

Numa transferência de crédito habitação pode reduzir o seu spread, baixar o valor do seguro de vida do crédito habitação e seguro multirriscos, e até deixar de ter certos produtos associados ao seu contrato. E estas mudanças representam, normalmente, uma poupança de várias dezenas de euros por mês.

Se pretender mudar a modalidade de juros para uma taxa mista ou taxa fixa, esse processo também é mais simples. Afinal, terá de celebrar um novo contrato. E neste momento, existem alguns bancos com campanhas promocionais de taxa mista, onde pode obter uma TAN entre 1,2% e 2,5%, durante um ou dois anos. Depois deste período fixo terminar, o seu crédito fica novamente sujeito às oscilações da Euribor no prazo contratado.

Reveja a sua carteira de seguros

No caso de ter várias apólices de seguros, olhe bem para todas as coberturas que possui. Se existirem coberturas repetidas ou que já não precisa, exclua-as das suas apólices.

Mas se tem os mesmos seguros há vários anos, peça simulações junto de outras seguradoras. Afinal, as condições de mercado estão sempre a mudar e pode obter melhores propostas para as suas necessidades atuais.

Refaça o seu orçamento familiar

Dado que muitos dos seus encargos terão aumentado nos últimos tempos, é hora de refazer o seu orçamento familiar, colocando todas as suas novas despesas e rendimentos. Desta forma, terá maior facilidade em cortar encargos não essenciais, podendo assim ganhar uma nova folga financeira.