Regina Rocha recorda relação abusiva: «Eu era filmada sem saber»

Regina Rocha é a nova protagonista de Casamento Marcado, tem 38 anos, é esteticista e vem de Oliveira de Azeméis.

«A última pessoa com quem estive foi um pesadelo, a pior relação da minha vida», confessa a protagonista.

«Era uma pessoa super manipuladora, obsessiva, controladora… Eu era filmada sem saber. Eu tinha um spyware instalado no meu computadora que sacou todas as minhas palavras-passes das minhas redes sociais, para além de finanças, segurança social…», recorda Regina falando do seu ex-companheiro.

«Muitas coisas que vivi naquela relação, nunca mais vou querer viver na minha vida», acrescenta.

«Eu só quero o amor, que é o que me está a faltar, quero alguém para amar e ser amada», assume a nova protagonista.

Será que vai conseguir encontrar o grande amor da sua vida no programa?