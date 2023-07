Regina mostra-se desolada: «Tive um único date (...) esperava uma resposta»

Casamento Marcado - Regina revolta-se: «Já estou farta desta história do Paulo!»

Casamento Marcado - Regina e Mário ajudam Daniel nos preparativos do casamento: «Estou aqui para encontrar o amor»

Casamento Marcado – Regina faz a prova de bolos para o bolo do casamento!

Regina mostrou-se desolada com o facto de não ter sabido mais nada do seu único pretendente, o Hector, depois de terem tido um encontro que na sua visão tinha corrido bem.

«Tive um único date até agora, que tinha corrido aos meus olhos bem, mas parece que afinal não correu assim tão bem para a outra pessoa. Levei uma tampa daquelas assim potentes», explicou em conversa com os especialistas.

A protagonista continuou: «A pessoa no encontro estava muito recetiva e tínhamos pontos em comum. No fim da conversa, a pessoa fez questão de dizer que queria continuar a trocar mensagens comigo e o que é que eu queria para um próximo encontro e eu senti que tinha corrido mesmo muito bem».

«A questão é que depois disso não consegui mais falar com a pessoa. E não é o facto de a pessoa não gostar de mim que me afeta. Acho que todos já levámos com rejeições na nossa vida e habituamo-nos a elas. É o facto de a pessoa não dizer. Esperava uma resposta, para não ficar na expectativa de», concluiu.