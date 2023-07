Casamento Marcado - Regina emociona-se ao falar da filha. Saiba tudo aqui.

Surpreendente: Os detalhes que fizeram toda a diferença no Casamento do Ano em Portugal! Veja aqui!

Como se devem posicionar os noivos no altar? Saiba todas as dicas!

Os looks de verão de Mafalda Castro: apresentadora deslumbra com visuais radiantes!

Casamento Marcado - Amiga de Regina fica em choque com revelação da protagonista

Casamento Marcado - Regina confessa: «Se não tiver noivo vou-me divertir imenso com certeza!»

Casamento Marcado - Regina sobre novo pretendente: «Eu tenho mais queda para betinhos com um lado de bad boy»

Sem noivo, mas com muitas tarefas por completar, Regina decide qual o penteado e a maquilhagem que vai usar no grande dia do seu casamento.

Joel e Filipe, os profissionais que aconselham Regina questionam: «Já tens filhos Regina», ao que esta responde «Tenho uma menina de 11 anos».

A protagonista deixa-se emocionar: «A minha Luana queria muito estar aqui, mas eu acho que para o bem dela é melhor ela não aparecer».

Depois do desgosto vivido com Hector, Regina embarca agora numa nova aventura com Miguel, veja aqui!