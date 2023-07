Casamento Marcado - Regina confronta Miguel: «Não te estou a sentir convencido, há algo que te esteja a intimidar?»

Surpreendente: Os detalhes que fizeram toda a diferença no Casamento do Ano em Portugal! Veja aqui!

Regina e Miguel têm o primeiro encontro, após este a surpreender em casa com um ramo de flores.

Regina tenta encurtar as distâncias entre eles pois o tempo para arranjar um noivo já não é muito.

Ao conversarem, Miguel e Regina apercebem-se que vivem em pontas opostas do país, Miguel vive no Algarve e Regina no Norte, em Santa Maria da Feira.

«É um ponto a falar, nos próximos capítulos temos de falar»

«Não sei se o facto de o Miguel querer levar as coisas com mais calma pode não resultar aqui nesta experiência».

Regina remata: «Mas eu estou aqui para casar, eu tenho de tentar perceber se no futuro havia aqui possibilidade de alguém se deslocar, teria que haver uma cedência!»

No final do encontro, Regina questiona «Tens mais alguma curiosidade em relação a mim?», ao que Miguel responde: «Vou deixar para os próximos capítulos», deixando Regina questionar: «Mas vão haver próximos capítulos? Alinhas nisso?» E este responde «Why not? (Porque não?)».

Regina não parece ter gostado da resposta e diz ter a sensação que ele não a quer conhecer, perguntando «Eu não te estou a sentir convencido, há algo que te esteja a intimidar?» ao que Miguel apenas responde que é por ser o primeiro impacto.

O que será que vai resultar deste encontro?