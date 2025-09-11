Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Terra Forte: as primeiras imagens da nova novela que junta Rita Pereira, João Catarré e Benedita Pereira

Exclusivo: fotos inéditas de “Terra Forte”, a nova aposta da TVI, que está a ser gravada num destino de sonho

A TVI está a apresentar, esta terça-feira, a sua nova grelha de programação, um evento que conta com a presença de várias caras bem conhecidas do público. Entre elas está Ricardo Carriço, que marcou o seu regresso ao canal quatro anos depois da última participação em "Amar Demais" (2020).

Em entrevista à equipa do digital da TVI, o ator não escondeu a felicidade por estar de volta.

Ricardo Carriço vai integrar o elenco da nova novela "Terra Forte", uma das grandes apostas de ficção do canal para a próxima temporada.

Veja, agora, o vídeo da entrevista a Ricardo Carriço, na íntegra.

A nova grande aposta da ficção da TVI chama-se "Terra Forte" e já está em andamento. Escrita por Maria João Costa, autora de grandes sucessos da estação como “Ouro Verde” e “Cacau”, esta nova produção tem vindo a ganhar forma com as primeiras gravações a decorrerem em Florianópolis, no Brasil. A estreia está prevista para o último trimestre de 2025, e tudo indica que será um dos grandes acontecimentos televisivos do final do ano.

Com um elenco de luxo, "Terra Forte" reúne Benedita Pereira, Rita Pereira, João Catarré e José Fidalgo, entre outros nomes fortes da televisão portuguesa. Vários atores já se encontram no Brasil, onde decorrem as filmagens iniciais desta trama que promete cruzar destinos e culturas entre Portugal e a América do Sul, numa história repleta de emoção, reviravoltas e cenários de cortar a respiração.

Após as gravações realizadas no Brasil, agora é a vez dos Açores receberem alguns dos elementos do elenco de "Terra Forte".

Entre os dias 27 de julho e 1 de agosto, os atores estiveram a gravar cenas em diversos pontos da Ilha das Flores, com destaque para a Fajã Grande (Lajes das Flores) e Santa Cruz das Flores.

A Ilha das Flores será o local onde vivem os personagens Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré), marcando o início da novela que promete conquistar os telespectadores com suas paisagens deslumbrantes e a narrativa envolvente.

A TVI volta assim a reforçar a sua aposta na ficção nacional, com histórias envolventes e elencos de peso, que prometem conquistar o público e manter a fasquia elevada nas produções televisivas portuguesas. "Terra Forte" chega com força e está pronta para deixar a sua marca.