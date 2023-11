Tudo o que não sabe sobre a história de amor de Ben e Rita Ferro

O casal foi entrevistado no programa «Em Família» e contou tudo sobre a sua história de amor. Fique a saber cinco curiosidades sobre a jornada do casal.

1. Foi Rita Ferro que pediu Ben em casamento:

Este casal apaixonado celebrou recentemente 13 anos de casamento no dia 15 de outubro de 2023, mas a sua história de amor começou ainda antes disso. "Foi há 13 anos – 15 de outubro," lembra Ben no programa “Em Família”. Foi Rita Ferro quem tomou a iniciativa e pediu o companheiro em casamento.

2.Rita tem um irmão gémeo que foi testemunha no seu dia de casamento

3.Conheceram-se em ambiente de trabalho e Ben achava que a esposa era “um nariz empinado"

Ben tinha uma perceção errada de Rita, descrevendo-a como uma "nariz empinado." No entanto, à medida que se foram conhecendo, percebeu que havia muito mais para além das aparências. Com o tempo, Rita descobriu a verdadeira essência de Ben, alguém que não só tinha um grande sentido de humor, mas também um coração generoso: «Houve um dia em que estávamos bastante frágeis... Percebi que (Ben) tinha muito mais do que isso e tem muito mais do que isso» - confessa a apresentadora.

4. Ben e Rita já tinha filhos de relações anteriores e foram as crianças que insistiram para casarem

O casal já tinha dois filhos, Leonor e Miguel de relações anteriores: «Mas são todos nossos» - afirma Rita. Foi graças à insistência carinhosa das crianças que o casal decidiu oficializar a sua relação, unindo as duas famílias numa só.

5. Rita “simulou um incêndio” e pediu ajuda a Ben

Rita Ferro decidiu acender a lareira de casa que ninguém usava há muito tempo. A apresentadora afirma entre risos: "Não simulei, onde há fumo há fogo!" O resultado foi apenas muito fumo mas, sem saber o que fazer, Rita ligou a Ben em pânico, informando-o de que a filha Leonor estava no quarto. Aflito, Ben, que já conhecia a pequena Leonor, apressou-se em ajudar.