Nesta segunda-feira, 13 de março, Rita Pereira celebra 41 anos. A atriz, que está de férias com o namorado, Guillaume Lalung, em Singapura, partilhou um dos momentos do seu dia, em que foi surpreendida, num passeio de barco, com um bolinho de aniversário (veja o vídeo em cima).

Para além dessa surpresa, que publicou nos seus stories, Rita Pereira partilhou ainda um vídeo onde dança, com o que parece ser um copo de vinho na mão: