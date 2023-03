Rita Pereira aparece "a dar tudo" nas redes sociais

Do outro lado do mundo, Rita Pereira confessa: "Estamos malucos!"

O reencontro emocionante de Maria com a filha bebé

Rita Pereira continua a surpreender os seguidores do seu Instagram, com as suas partilhas. Desta vez, publicou um vídeo nos seus stories, nesta quinta-feira (23 de março), onde se mostra "a dar tudo".

De folga dos treinos, a atriz decidiu esmerar-se no visual para, como a própria referiu, "ir um bocadinho à rua e voltar":

Recorde-se que Rita Pereira se despediu recentemente da sua Maria Lobo, de «Quero é Viver», e que esteve de férias com o namorado, Guillaume Lalung, na Ásia, onde celebrou o seu 41º aniversário (no dia 13 de março). Veja algumas das melhores fotografias dessa viagem na galeria em cima.