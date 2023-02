Rita Pereira partilha desabafo: «Na batalha da mulher dos 40»

Na passada quinta-feira, 23 de fevereiro, Rita Pereira usou as stories do seu Instagram para partilhar um desabafo com os seguidores. No vídeo, mostra-se a caminhar e confessa estar com o corpo muito dorido, na sequência dos treinos, afirmando que "se no verão não tiver a bunda a tocar na nuca", nunca mais treina na vida.

Prestes a celebrar o seu 41º aniversário, a atriz, que dá vida a Maria em «Quero é Viver», continua a exibir uma excelente forma física, mantendo a mesma boa imagem com que conquistou o público, nos «Morangos com Açúcar», como Soraia.

