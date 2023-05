Rita Pereira revela ter sido diagnosticada com «problema na coluna»

Veja as 10 fotos mais sensuais de Rita Pereira, em biquíni

Rita Pereira recorreu à sua conta de Instagram para falar de um problema de saúde que lhe foi diagnosticado.

«Como sabem, este ano decidi mudar o meu tipo de treino devido a ter-me sido diagnosticado um problema na coluna, tendo sido aconselhada pelo meu fisioterapeuta a fortalecer a minha massa muscular, algo com o qual nunca me preocupei muito, sempre fiz treinos de alta intensidade, cardio, com o objetivo de queimar gordura.», começou por revelar.

Assim, a atriz, que faz parte na nova temporada de «Morangos com Açúcar», sentiu a necessidade de fortalecer a tal massa muscular: «Ora tudo mudou…O meu corpo reagiu de uma forma super positiva e eu decidi procurar suplementos que fossem benéficos para o meu tipo de treino. Aconselhei-me com o meu pt e ele sugeriu-me tomar creatina.

Fui ler tudo e mais alguma coisa sobre a creatina porque na minha cabeça todos os suplementos me fariam engordar. Estava completamente enganada e agora não vivo sem esta creatina».

