Rita Pereira deixa recado aos 'haters'

A boa forma física de Rita Pereira não passa despercebida, sobretudo para quem a segue nas redes sociais. Esta quarta-feira, 1 de março, a atriz, que dá vida a Maria, em «Quero é Viver», partilhou nos stories do seu Instagram um vídeo no qual desafia os 'haters' a criticarem-na: "Só para te avisar, estou quase a ir de férias e a postar aquelas minhas fotos, com uma sunguinha bem pequenina e aquelas duas 'bolas' assim" (referindo-se ao seu rabo). "Tu, que estás aí sentado, e não foste treinar, depois vem para o meu Instagram deixar comentários, a dizer que é silicone (...) e que são injeções", continuou.

Veja o momento, em baixo, e recorde, na galeria em cima, algumas das imagens mais sensuais da atriz em biquíni.