Rita Pereira mostra detalhe especial da sua casa: «Adoro...»

Rita Pereira, que se despediu recentemente de Maria, a sua personagem de «Quero é Viver», partilhou um detalhe especial da sua casa com os fãs, através dos stories, no seu Instagram (na tarde de hoje, 28 de março).

A atriz fez um vídeo de um 'cantinho' do seu jardim do qual gosta muito, com a legenda "Adoro este lado do meu jardim". Veja o vídeo em cima.

Recorde-se que Rita Pereira passou a noite de segunda com as suas 'manas' da novela, Fernanda Serrano, Joana Seixas e Sara Barradas, tendo regressado a casa nesta terça-feira.

Aproveite para matar saudades desta história, aqui: