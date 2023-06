Rita Pereira partilhou, no domingo passado (18 de junho) o look escolhido para o que disse ser "o casamento do ano". A atriz optou por um conjunto (top e saia), muito arrojado e florido, com umas luvas até ao cotovelo a condizer.

Veja aqui:

Recorde-se que Rita Pereira já passou por vários projetos de sucesso de ficção da TVI e que está, atualmente, a gravar a nova temporada dos «Morangos com Açúcar», série onde, precisamente, ganhou notoriedade, quando deu vida a Soraia Rochinha.