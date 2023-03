Rita Pereira está no paraíso: «É um prazer conhecer-te»

Rita Pereira, que comemora no dia 13 de março 41 anos, está de férias com o namorado, Guillaume Lalung - hábito que tem vindo a manter nos últimos aniversários -, e tem partilhado stories onde se mostra completamente rendida ao novo destino (ver vídeo em cima).

Na sua publicação no Instagram, a atriz de «Quero é Viver» escreveu: "Hey Singapura 👋🏾 It’s a pleasure to meet you." ("Olá, Singapura. É um prazer conhecer-te", em tradução livre)

Rita Pereira parece estar a adorar a experiência cultural, apesar da enorme diferença horária e do jet lag: