Rita Pereira está muito entusiasmada com a Gala desta noite: saiba porquê

Rita Pereira arrasa nas redes sociais com fotografia sensual 'em preparações' para a Gala da TVI



A gala dos 32 anos da TVI está a aproximar-se! É já daqui a umas horas...

A TVI está de parabéns! Antes do início da grande gala e do reencontro dos rostos do canal para celebrar o 32.º aniversário da estação, há todo um processo de preparação – desde a maquilhagem à escolha dos looks mais ousados, elegantes e sofisticados – para que todos brilhem na passadeira vermelha e nesta noite de festa. Os preparativos já começaram e alguns atores têm partilhado nas redes sociais os bastidores deste momento especial.

Rita Pereira foi uma das caras a fazê-lo! A atriz recorreu aos stories do Instagram para revelar aos seus seguidores que já chegou ao hotel onde se irá preparar para a Gala da TVI e confessou estar particularmente entusiasmada: «as últimas galas não tenho ido assim tão entusiasmada e hoje estou bastante entusiasmada».

Rita Pereira aproveitou ainda para aguçar a curiosidade dos fãs, revelando que acredita que «a gala vai ser gira. Eu vou ter 3 momentos a subir ao palco e um deles super especial. Vou-vos dando feedback».

Veja o vídeo em questão, aqui:

Este ano, as caras mais conhecidas da TVI reúnem-se no Casino Estoril para celebrar o 32.º aniversário da estação, numa emissão que promete muitas surpresas.

Saiba tudo aqui.