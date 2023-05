Rita Pereira lança coleção de roupa incrível para crianças: «É tudo o que eu quiser»

Veja as 10 fotos mais sensuais de Rita Pereira, em biquíni

Este sábado, 13 de maio de 2023, Rita Pereira lançou um novo projeto: HYNDIA’S BRAND.

É uma marca de roupa para crianças feito com materiais 100% orgânicos e produzido 100% em Portugal.

«HYNDIA’S BRAND - A minha marca!!! A minha marca é tudo o que eu quiser e mudará de produto conforme eu me apetecer.

Hoje lanço uma marca de roupa de criança, em que cada padrão conta uma parte da minha história, o que eu gosto, o que me faz feliz, a minha vida profissional, a mensagem que quero passar. Materiais 100% orgânicos e produzido 100% em Portugal 🤎

O making of. Queria ser eu a fotografar. Não queria uma mega produção, não queria nada que desviasse muito a atenção do produto em si. Queria crianças simpáticas, felizes, que estivessem ali com vontade e que gostassem de ali estar. Idealizei fotos simples, de crianças sorridentes.

Obrigada a todos que me ajudaram e apoiaram neste dia especial da minha vida. Deu tudo certo ☺️

AGORA É TAMBÉM VOSSO!!! E OBRIGADA POR TODO O APOIO!!!», escreveu a atriz, que pertence ao elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», na publicação de lançamento.

Se adora as roupas do pequeno Lonô, já sabe onde pode comprar.

Veja o vídeo publicado por Rita Pereira onde tem várias peças de roupa desta coleção: