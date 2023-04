Irmã de Rita Pereira lança coleção de biquínis para mulheres que sofreram queimaduras

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre os ensaios de "Morangos com Açúcar"

Em 2022, a irmã de Rita Pereira, Joana Pereira, esteve hospitalizada durante um mês. A professora sofreu queimaduras graves em várias partes do corpo, durante um acidente com uma lareira de bioetanol.

No dia 8 de abril de 2023, divulgou nas redes sociais o lançamento de uma coleção-cápsula de biquínis e fatos de banho. Esta é colaboração com uma marca portuguesa: Tiwala.

«Esta coleção cápsula surgiu de uma necessidade, que descobri não ser só minha e muito menos, a de pouca gente! Por um motivo ou por outro, tantas de nós não podem usufruir de um banho no mar, ou de um dia de praia com a certeza de que estamos lindas, sexys e acima de tudo protegidas! Ora aqui está a minha e a tua oportunidade! Os nossos fatos de banho são elaborados com tecido reciclado, com proteção UPF50+ (contra todos os raios solares nocivos)! E porque temos de nos amar como somos, mas acima de tudo como estamos, aqui está o nosso PRIMEIRO modelo reversível (2 em 1) desta coleção, que poderás não só pedir noutras cores e padrões, como adaptá-lo às tuas necessidades!», explicou Joana.

Estes biquínis e fatos de banho têm uma proteção contra todos os raios solares nocivos. Os preços rondam os 65€.

Veja os modelos disponíveis: