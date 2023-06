Em casamento, Lonô posa ao lado da mãe, Rita Pereira, e soma elogios: «O miúdo tem pinta»

Rita Pereira partilha fotos das primeiras tranças do filho e deixa seguidores encantados

Rita Pereira e as manas Lobo

Momento ternurento de Rita Pereira com o filho

Rita Pereira a mudar de visual para a sua personagem em "Morangos com Açúcar"

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre os ensaios de "Morangos com Açúcar"

Vídeo partilhado por Rita Pereira no dia do Beijo

Rita Pereira assume que repete padrões dos seus pais com o filho Lonô

Tal como Inês Herédia, Gabriela Sobral, Tiago Teotónio Pereira, Pedro Teixeira e Sara Prata, também Rita Pereira, o companheiroe o filho marcaram presença no casamento da agente Inês Mendes da Silva.

A atriz, que fez parte do elenco de «Quero é Viver» e está a gravar a nova temporada de «Morangos com Açúcar», partilhou um conjunto de registos fotográficos deste dia. Mas, há uma imagem que não está a passar despercebida: Rita Pereira a posar na companhia do filho: «O miúdo quis aparecer 😂», escreveu na legenda.

Lonô aparece a sorrir para a fotografia e vestido a rigor para a cerimónia. Os seguidores ficaram rendidos e apressaram-se a elogiar o menino: «O miúdo tem pinta, tem a quem sair! 🤪🔥🤎», «tão fofo ❤️❤️🔥», «Quis aparecer e que lindo com a carteira da mamã, este menino é uma simpatia.», «Estiloso como a mamã».

Veja, agora, a amorosa fotografia: