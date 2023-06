Rita Pereira partilha reação do filho a um prato diferente: «A cara do Lonô»

Rita Pereira muda de visual para dar vida a Soraia em “Morangos com Açúcar”

Rita Pereira faz as delícias dos fãs sempre que publica momentos com o filho, Lonô, de 4 anos, fruto da relação com Guillaume Lalung.

Nesta quarta-feira, 7 de junho, a atriz partilhou várias imagens, no seu perfil do Instagram, em post e stories, de um jantar especial:

"Fomos conhecer a nova decoração do Yakuza Cascais e está ainda mais lindo!!!

O Lonô adora sushi e decidiu usar o fato de treino com padrão sea da @hyndia_brand porque diz que tem tudo a ver ☺️"

No entanto, um prato em particular parece ter sido o ponto alto da noite. Veja o vídeo:

Recorde-se que a atriz despediu-se há pouco tempo da novela «Quero é Viver» (que terminou em março) e que está agora a gravar a nova temporada dos «Morangos com Açúcar».