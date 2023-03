Rita Pereira despede-se de «Quero é Viver»

«Quero é Viver» chegou ao fim, no passado dia 18 de março, e, praticamente, todo o elenco fez questão de assinalar este momento nas redes sociais. Rita Pereira, que nunca escondeu a importância que este projeto e a sua personagem, Maria, tiveram na sua vida, decidiu publicar um vídeo, onde está com as suas irmãs da ficção, Joana Seixas, Fernanda Serrano e Sara Barradas, com a legenda: «The end» («O Fim»). Veja a partilha, em baixo, e recorde ainda algumas das melhores imagens das «manas Lobo», na galeria em cima.