De Rita Pereira a Pedro Teixeira: Conheça as novas confirmações do evento que ninguém vai querer perder

A conferência internacional ICON – Influencing the World, que acontece que acontece na Meo Arena em Lisboa de 4 a 6 de junho de 2025, continua a surpreender com um elenco de oradores cada vez mais diversificado e de peso. Com o objetivo de reunir líderes de várias áreas, como entretenimento, negócios, música e inovação digital, o evento tem tudo para ser um ponto de encontro essencial para aqueles que buscam expandir suas redes de contactos e explorar as mais recentes tendências de mercado.

Novos nomes confirmados

Entre as mais recentes confirmações para a edição deste ano, destacam-se nomes conhecidos de diversas áreas. A atriz Rita Pereira, uma das figuras mais influentes do panorama televisivo português, será uma das representantes do setor de entretenimento. A cantora Ana Moura é reconhecida globalmente por dar um toque contemporâneo ao fado. Pedro Teixeira, ícone da televisão portuguesa, é igualmente ativo no mundo empresarial. Ana Garcia Martins, a “Pipoca Mais Doce”, é uma referência no digital e construiu uma marca de sucesso nos campos da escrita, entretenimento e comunicação.

Na área do jornalismo, a conferência contará com a participação de Andreia Vale, jornalista com mais de 20 anos de experiência e autora de três livros, e Pedro Santos Guerreiro, diretor executivo da CNN Portugal, além de jornalista, podcaster e professor universitário.

Internacionalmente, o evento contará com Carlos Scappini, cofundador da Mynd, a maior agência de marketing de influência da América Latina e Oriol de Pablo, CEO e cofundador da VICIO, reconhecida marca de Smash Burgers, conhecido pelo seu estilo criativo e inovador de negócios.

Um evento de aprendizagem e networking

Com o lema "Learn. Share. Lead." ("Aprender. Partilhar. Liderar."), o ICON é muito mais do que uma simples conferência: é um espaço dedicado à aprendizagem, ao networking e à partilha de ideias. O evento reunirá profissionais e líderes de diferentes setores, proporcionando um ambiente único para discutir as últimas tendências em marketing, entretenimento, moda, música, empresas e inovação.

Estes novos oradores juntam-se a nomes de peso como Chiara Ferragni, Camila Coelho, Mark Ritson, Cristina Ferreira, Loren Gray, Lucas Rodrigues (Lucas With Strangers), Brodie Carr, Bruno Casanovas, Luís Correia e Nuno Agonia.