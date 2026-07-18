Rita Pereira sobe a temperatura (e o brilho) na passadeira vermelha. E este pormenor não passou despercebido

Rita Pereira, protagonista da novela Terra Forte, foi uma das presenças mais deslumbrantes da Summer Party TVI Millennium Estoril. A atriz, de 44 anos, apostou num vestido curto bordado com brilhantes, num efeito holográfico em tons de rosa e branco, que captou todas as atenções sob a luz do sunset na Marina de Cascais, mas foram as pernas tonificadas e bronzeadas que não passaram despercebidas.

O modelo, de decote em coração e trabalho artesanal em pedraria, deixou à mostra as pernas tonificadas de Rita Pereira, reforçando a boa forma física da atriz. A barra irregular, com um jogo de franjas e camadas, completou um look ousado e cheio de movimento.

Com o cabelo em caracóis soltos e sandálias brancas de plataforma, Rita Pereira provou, mais uma vez, porque continua a ser uma das apostas certeiras sempre que pisa uma passadeira vermelha.