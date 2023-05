Rita Pereira tira foto ao lado de ídolo da infância: «Sou tão fã desta pessoa»

Rita Pereira, que após dar vida a Maria, em «Quero é Viver», se prepara para voltar ao pequeno ecrã como Soraia, na nova temporada dos «Morangos com Açúcar», partilhou, no passado dia 26 de abril, uma fotografia no seu Instagram onde não escondeu a emoção. A atriz mostra-se ao lado de Patrícia Penicheiro (mais conhecida como Ticha Penicheiro), uma ex-basquetebolista portuguesa que jogou durante 15 épocas na liga feminina da NBA.

"Sou tão fã desta pessoa 🤎

Lembro-me de ser miúda, jogar basketball e ter a @tichapenicheiro como referência de alguém que lutou e concretizou um sonho que todos diziam ser impossível. Para ela foi possível. Sempre a vi como uma mulher com garra, dedicação, foco e quando a conheci apaixonei-me pela sua humildade.

Portugal tem mesmo de se orgulhar de ti Ticha. Eu orgulho-me.", escreveu Rita Pereira na legenda.

