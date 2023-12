Rita Salema não contém as emoções ao ser surpreendida: «É tão bom sentir que gostam de nós»

Em biquíni, Margarida Corceiro incendeia redes sociais com fotos de cortar a respiração!

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio: As fotos que ainda não tinham sido reveladas do casamento de arromba

Rita Salema emociona-se com surpresa de alunos de teatro

Rita Salema, atriz que dá atualmente vida a Josefa em «Festa é Festa», acaba de ser surpreendida.

Além de atriz, Rita Salema é professora de teatro e bastante acarinhada pelos alunos.

Foi através do Instagram que a atriz partilhou um vídeo a ser presenteada pelos seus alunos: «Regresso às aulas. Fui presenteada pelos melhores alunos do mundo», escreve.

«Hoje, houve mais um primeiro dia de aulas e, os alunos juntaram -se todos para me mimar. Se eles sonhassem, que me mimam e, me fazem feliz todos os dias. Mas é tão bom sentir que gostam de nós como nós gostamos deles. Sou abençoada por vos ter. Obrigada a todos🙏», termina.

A atriz passou por grandes projetos da TVI como «Jardins Proibidos», «Morangos com Açúcar», «A Impostora», «Prisioneira», entre muitos outros.

À partilha não faltaram comentários de amor como: «Mereces tudo! Até umas pérolas … verdadeiras 😂», «Sorte a nossa ❤️», ou «Isto é só o resultado da sua dedicação incondicional. A Rita marca aqueles pelos quais passa. ❤️».

Veja aqui o vídeo.