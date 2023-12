Romana recordou o primeiro Natal com Santiago n' "A Quinta"

A cantora Romana esteve no "Dois às 10" e falou um pouco sobre as suas tradições de Natal, mas não só. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a apresentadora recordou Romana que o primeiro Natal que ela e o companheiro Santiago tinham passado juntos, tinha sido n' "A Quinta", um Reality Show da TVI.

A cantor aproveitou para recordar como foi a sua passagem por esse Reality Show e como é que a relação entre ambos começou, dado que na altura em que Romana conheceu Santiago, ela tinha uma relação fora da casa. Ora espreite alguns dos momentos do casal.

Romana aproveitou a vinda ao programa para apresentar a sua nova canção, "Voltar atrás no tempo" e do significado que esta tem para si. Acrescentou ainda que a filha teve uma participação especial no videoclip, algo que a deixa muito orgulhosa.

Este novo tema da cantora é um fado, com letra de Paulo Martins, uma canção que fala de amor de magia.

A poucos dias do Natal, Cristina e Cláudio questionaram Romana sobre as suas tradições de Natal e a resposta da cantora acabou por surpreendê-los muito. Ora espreite!

