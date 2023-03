O Triângulo: A Incrível história de Rosa Patrício! A infância difícil, os cancros e a empresa de sucesso

Cristina Ferreira testa teoria de Rosa Patrício com Susana Dias Ramos: «Isto resulta?»

Rosa Patrício é uma das concorrentes d’O Triângulo e a sua história de superação não deixou ninguém indiferente. Na gala de estreia, Rosa Patrício contou a sua história de vida e descreveu a sua vida numa frase: «Mais que uma sobrevivente, sou uma vencedora».

Rosa Patrício teve uma infância bastante difícil e foi obrigada a trabalhar muito nova. «A minha vida tinha tudo para correr mal, mas hoje sou uma empresária de sucesso. Sou a Rosa Patrício, tenho 50 anos e venho do Entroncamento», contou. «Venho de uma família muito pobre. Eramos seis irmãos, dormíamos quatro na mesma cama. Para tomar banho de inverno, muitas das vezes, tomávamos banho debaixo dos algerozes do telhado. Aos 11 anos fui servir para Lisboa, precisava de ajuda os meus pais a criar os meus irmãos mais novos».

Mais tarde, Rosa Patrício abriu uma empresa e começou apenas com um baldinho, uma esfregona, uma vassoura e uma pá. «Casei-me nova, mas foi um casamento com um marido ausente. Um dia decidi abrir uma empresa de limpezas. Um baldinho dentro do carro, uma esfregona, uma vassoura e uma pá e lá vai a Rosa». A concorrente enfrentou ainda a doença. «Lutei contra dois cancros, pensei que tinha chegado o meu fim. Foi a pior fase da minha vida».

Atualmente, Rosa é uma mulher realizada. «Voltei-me a casar e impus três regras ao meu Miguel: uma viagem por ano, nunca me acordar durante a noite para nada, se levar almoço tem de se levantar para o arranjar». Hoje tem duas empresas: uma de produtos químicos e outra de limpezas. Emprega 12 pessoas.

Veja os vídeos e saiba tudo!