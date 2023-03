Rosa Patrício faz emocionante partilha sobre a luta contra dois cancros: «Pensei em desistir»

N'O Triângulo, Rosa Patrício faz partilha emocionante com os colegas sobre a luta contra dois cancros. «O momento mais duro da minha vida foi aos 37 anos, perdi sete quilos numa semana. Não sabia o que se passava, então decidi ir à minha médica de família e mandaram-me fazer tudo o que era exames para perceber de onde vinha a perda de peso. Sentia-me triste, sem reação, visto ser uma pessoa muito ativa, muito faladora e brincalhona e naquela altura perdi isso tudo», começou por contar.

A concorrente recordou o momento em que fez os exames que lhe diagnosticaram cancro da mama: «Fiquei sem chão, porque na altura tinha os meus filhos ainda pequenos e o pai dos meus filhos estava no Canadá a trabalhar. Estava sozinha e eu optei por pedir segredo aos meus filhos para ele não ter que vir. E a partir daí foi a luta: corri o país de Norte a Sul à procura de soluções, todos me diziam a mesma coisa: opera e faz tratamentos ou faz tratamentos para estagnar, mas chegaram à conclusão que, embora fosse maligno, não me punha a vida em perigo porque não se estava a espalhar. Ainda assim, tive um bocadinho de sorte e um bocadinho de esperança.»

Rosa contou que, meses depois, lhe foi diagnosticado um segundo cancro, no colo do útero: «Pensei: se eu não sobrevivo a um, se calhar a dois não há hipótese. Comecei os tratamentos, a ser seguida, pensei em desistir muitas vezes… mas olhava para os meus filhos e achava que eles mereciam a mãe cá e então fui buscar a força neles. Hoje estou aqui, fora de perigo, mas a ser seguida de 3 em 3 meses.», rematou Rosa.