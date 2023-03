Rosa Patrício diz que foi rejeitada na casa: «A conversa era sempre elas…»

Rosa Patrício foi a concorrente que este domingo abandonou a casa d’O Triângulo. Esta manhã, esteve no Dois as 10 para uma entrevista com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. Rosa Patrício lamentou ter sido expulsa e afirmou que se sentiu rejeitada pelos colegas de programa.

«A uma certa altura, senti-me perdida dentro do jogo, especialmente nos últimos três dias (…) Acho que o facto de os concorrentes serem todos com idades entre 20 anos e os 30(s). Eu sentia-me a mais, eu tentava-me sempre aproximar, mas, desde que os cinco concorrentes entraram no domingo passado, senti que quem conversava mais comigo e quem dava mais comigo se começou a agrupar», declarou, identificando Sara, Carolina e Tâmara como as mais próximas.

«Nos últimos três dias senti-me um bocadinho rejeitada. Eu tentava-me encaixar, a conversa era sempre elas. Nos últimos três dias senti: - desculpem a expressão - cagaram-me na testa».

