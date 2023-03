Semelhanças entre Domingos e Isa com Miguel Vicente e Bárbara Parada? Rosa Patrício atira: «É jogo»

LIVE com Rosa Patrício: «Senti-me sozinha e perdida no jogo». A concorrente esclarece todas as polémicas!

Esta terça-feira, 14 de março, Rosa Patrício esteve em direto no Instagram d'O Triângulo e esclareceu todas as polémicas em que esteve envolvida dentro da casa.

«Acha que o Domingos e a Isa se vão envolver no programa?», questionou um dos espectadores.

Rosa Patrício não tem dúvidas que sim e atira: «A Isa foi inteligente esta semana. Ela sabia que estava nomeada e foi dormir com ele. Um casalinho sabe sempre bem lá dentro»

A ex-concorrente considera que existe uma parte de estratégia na aproximação dos colegas: «É um bocadinho de jogo, mas eles vão acabar por se cruzar um com o outro e vão ficar os dois»

Rosa acaba por comparar a relação de Isa e Domingos com a de Miguel Vicente e Bárbara Parada, na última edição doBig Brother: «Eu nunca acreditei no romance do Miguel e da Bárbara e assim que saíram aquilo rebentou e cada um foi para o seu lado.»

«Vê algumas parecenças entre o Miguel e Bárbara e o Domingos e a Isa?», questionou Mafalda Oliveira.

«Vejo! A única diferença é que o Domingos é uma pessoa muito carente, nota-se que é uma pessoa que sofreu muito com a separação. O Domingos é um homem carinhoso que deve fazer tudo para a mulher ser feliz e eu acho que é isso que a Isa também espera», explicou Rosa.