Rotina matinal: as tarefas domésticas que deve fazer sempre antes de sair de casa

Saiu de casa de manhã à pressa e já sabe que vai ficar de mau humor ao final do dia quando regressar e apanhar as camas por fazer, a roupa espalhada e loiça por lavar?

Não somos todos iguais e, se há pessoas que se levantam atempadamente e com energia, outras cedem à tentação de adiar sucessivamente o despertador e acabam por sair atrasadas e numa ‘loucura’ matinal que contamina toda a família.

Se pertence a este último grupo de pessoas, saiba que com um pouco de disciplina e rotina vai conseguir começar o dia com menos stress e sair de casa com as tarefas domésticas mais organizadas. Resultado? Quando regressar de um dia inteiro de trabalho e longas filas de trânsito ou de espera dos transportes públicos, vai encontrar uma casa acolhedora, limpa e organizada onde vai sentir-se mais confortável.

Percorra a galeria acima para ver passo a passo o que deve fazer, de acordo com o site especializado em limpezas domésticas Merry Maids.