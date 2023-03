Cristiano Ronaldo junta relógio de 130 mil euros à coleção de objetos de luxo

Cristiano Ronaldo adicionou um novo relógio à extensa coleção. Apesar de este nem ser o modelo mais caro - o internacional português já foi visto a usar um relógio que custa quase um milhão de euros -, Cristiano Ronaldo tem, agora, um novo Rolex.

Na imagem partilhada pelo Al Nassr, é impossível não reparar no Rolex de ouro, coberto de rubis e safiras.

O modelo GMT-Master II custa 130 mil euros e vem juntar-se a vários outros relógios de luxo que tanto Cristiano Ronaldo, como a companheira, Georgina Rodríguez , costumam usar.

Veja, agora, a imagem do novo relógio de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo has been filmed wearing a crazy £114,000 gold Rolex covered in rubies and sapphires. It is thought to be the Rolex GMT-Master II in yellow gold. The watch also features the luxury watchmaker's sought-after red and blue gemstone pattern, known as the Pepsi bezel. pic.twitter.com/vqgrG23TQl