Rúben Boa Nova mostra como será daqui a vários anos mais velho! Veja o vídeo hilariante

O ex-concorrente partilhou um Story na sua página de Instagram na passada terça-feira, dia 18 de julho, onde surge com um filtro que o torna mais velho.

No vídeo partilhado, Rúben Boa Nova surge ao espelho com o cabelo branco, a barba branca e um aspeto com mais rugas no rosto. A brincadeira pensada pelo ex-concorrente teve o intuito de publicitar um produto que promete uma ação de rejuvenescimento e, por isso, este acabou por colocar um filtro de envelhecimento para intensificar o antes ou antes e depois prometido pela marca do produto.

A partilha do ex-concorrente tornou-se hilariante, pois foi possível ter uma noção de como será Rúben Boa Nova daqui a uns largos anos.

